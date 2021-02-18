Telegram планирует начать монетизацию

Компания Telegram планирует привлечь минимум 1 млрд. долларов через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, об этом пишет ресурс «Коммерсантъ».

В январе мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Его аудитория на тот момент превысила 500 млн. пользователей, заявлял основатель Telegram Павел Дуров. Такой приток требует существенных вложений для стабильной работы мессенджера. А также деньги нужны на развитие и на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась.

В декабре 2020 года Дуров объявил, что мессенджер начнет монетизироваться — в частности, через рекламную платформу для каналов. При этом он подчеркнул, что не планирует продавать его. Telegram, запущенный в 2013 году, не зарабатывал и финансировался, по словам Дурова, на его собственные средства.

По данным источника, минимальный чек за облигации Telegram составляет 50 млн. долларов, однако эта планка может быть понижена до 10 млн. долларов. Право отбирать инвесторов остается за компанией Telegram, которая не планирует привлекать американцев.

Облигации будут выпущены на срок пять лет. Ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.