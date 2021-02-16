Технические и графические особенности версии Metro Exodus для консолей нового поколения

Компания 4A Games поделилась у себя на официальном сайте дополнительными подробностями о версии своего постапокалиптического шутера Metro Exodus для консолей нового поколения. О том, что Metro Exodus появится на PlayStation 5, Xbox Series X и S, студия подтвердила еще в ноябре 2020 года.

Сообщается, что на консолях Metro Exodus будет работать при 60 кадрах/с в разрешении 4K (PS5 и Xbox Series X) или 1080p (Xbox Series S) с трассировкой лучей.

Кроме того, версии Metro Exodus для новых консолей предложат заметно ускоренные загрузки, 4K-текстуры и набор эксклюзивных для каждой платформы функций: например, поддержку DualSense на PS5.

Для консолей нового поколения 4A Games просто выпустят обновление, а вот для ПК это будет все та же игра, но не в виде патча к текущей, а в виде отдельного проекта. В обоих случаях владельцы оригинальной Exodus получат улучшенную версию бесплатно.

Релиз улучшенного издания Metro Exodus Enhanced Edition запланирован на весну 2021 года.