SteelSeries отмечает 20-летие инноваций в играх и киберспорте

SteelSeries, бренд №1 в сегменте игровых гарнитур премиум-класса, отмечает важную дату: 20 лет с момента основания компании. Все эти годы компания занимает лидирующие позиции на рынке периферийных устройств для игр и киберспорта.

На протяжении двух десятилетий SteelSeries остается движущей силой киберспорта: от спонсирования первых профессиональных команд до создания устройств специально для кибератлетов. Поддержка SteelSeries способна превратить геймеров в мировых суперзвезд. Компания не только помогает игрокам взойти не пьедестал славы, но и развивает саму индустрию гейминга, добавляя играм больше соревновательного духа и увлекательности.

Как менялся ход игры с 2001 года

SteelSeries начал свой путь в Дании в 2001 году с создания инновационного пылезащищённого стеклянного коврика для мыши Icemat для заядлых геймеров. Это было весьма небанальное решение для того времени, и оно дало компании мощный старт.

Основатель компании Джейкоб Вольф-Петерсен (Jacob Wolff-Petersen) был обычным игроком в Counter-Strike из Копенгагена. Он, как и многие другие, использовал обыкновенный ковер для мыши с покрытием, которое собирало пыль. У того коврика был большой минус — с ним было очень трудно точно прицелиться. Тогда Джейкоб придумал и создал первый в мире стеклянный ковер для мыши с гладкой поверхностью. Новинка предотвращала налипание пыли и таким образом помогала в разы повышать точность стрельбы в играх.

Это было только начало долгого пути вперед. Затем SteelSeries создал первую механическую игровую клавиатуру, первую игровую гарнитуру закрытого типа, выдвижной микрофон для гарнитур, первую мышь для игр в жанре MMO, в том числе World of Warcraft, а также множество других интересных устройств.

2001: первый игровой ковер для мыши

2002: первый бренд, сотрудничающий с кибератлетами

2002: первый бренд — спонсор киберспортивного мероприятия

2004: первая игровая гарнитура

2006: первая механическая игровая клавиатура

2008: первое онлайн программное обеспечение для игровой периферии

2018: первая игровая аудиосистема класса hi-end

2019: первая клавиатура с магнитной регулировкой

Генеральный директор SteelSeries Этишам Раббани (Ehtisham Rabbani) оценивает путь компании так: «Первые двадцать лет деятельности SteelSeries были отмечены инновациями, многочисленными изобретениями и плодотворным сотрудничеством с профессионалами. Вместе мы создали мировое киберспортивное пространство и активно поддерживали его стремительный расцвет. Мы стремимся к новым победам с нашими передовыми устройствами и программным обеспечением, которые в ближайшие годы будут задавать тренды для отрасли. В SteelSeries мы знаем, что каждый игрок может почувствовать себя звездой и сделать свой собственный вклад в развитие гейминга». Обладая четырьмя десятками патентов, полученных за 20 лет, SteelSeries стремится объединять в своих устройствах высочайшее качество и надёжность с простым, современным дизайном. «Миссия компании неизменна с момента её основания: создавать оборудование для самой требовательной группы потребителей в мире — геймеров. Один из наших ранних слоганов звучит так: «Победа — это всё». Эта идея всегда была и всегда будет оставаться ключевой ценностью нашей компании», — добавляет Джейкоб Вольф-Петерсен.

Бренд, родом из киберспорта

Киберспорт — это сердце компании SteelSeries. Поддержка команды OG, которая громила соперников в международных турнирах по Dota 2, и возможность дать каждому игроку инструменты для достижения нового уровня в игре, — всё это ступени одной лестницы, ведущей вверх.

Сотрудничество SteelSeries с профессиональными командами — это больше, чем спонсорство, это партнёрство. Такое взаимодействие не только помогает проверить на практике уже созданные решения, но и генерировать идеи по созданию инновационных устройств. Киберателеты являются соратниками и соавторами SteelSeries, они напрямую заинтересованы в создании лучших в мире устройств компьютерной периферии.

Немаловажным выглядит тот факт, что к 2006 году оборудование SteelSeries использовали 7 из 10 лучших киберспортивных команд мира в шутерах. На сегодняшний день кибератлеты выиграли со SteelSeries больше призовых денег, чем с любым другим брендом.

Празднование 20-летия побед

В честь 20-летия творческая команда SteelSeries выпустила шесть короткометражных анимационных роликов о развитии технологий и стремлении раздвинуть границы мира компьютерных игр. Видео можно посмотреть на сайте steelseries.com/glory.

Приглашаем всех принять участие в сессии вопросов и ответов с главным техническим директором SteelSeries Тино Зельбергом (Tino Soelberg) на twitch.tv/steelseries 4 февраля в 23:00 по бакинскому времени. Тино подробно расскажет о технологиях игровых периферийных устройств прошлого (и попытается стримить, как будто он сейчас в 2001 году), демонстрируя эволюцию инновационных продуктов SteelSeries.

Наконец, чтобы проявить киберспортивный характер бренда, с 13 по 28 февраля SteelSeries проведёт первый онлайн-турнир SteelSeries Invitational. Профессиональные команды со всего мира сразятся друг с другом в битве за славу в игре Valorant. Подробности на twitch.tv/steelseries