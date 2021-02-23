Spotify выходит на 85 новых рынков, включая Азербайджан

Цифровой музыкальный сервис Spotify, с помощью которого можно получить доступ к миллионам треков, обнародовал планы по выходу на 85 новых рынков в течение следующих нескольких дней. Такой шаг предоставит возможность подключения более 1 млрд. потенциальных новых слушателей.

Компания заявила об этом 22 февраля на своем мероприятии Stream On для разработчиков и партнеров. 85 новых рынков, включая Азербайджан, охватывают Азию, Африку, Европу, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. Кроме того, Spotify теперь поддерживает более 60 языков.

В настоящее время Spotify доступен на 93 рынках после того, как 1 февраля компания официально открылась в Южной Корее, шестом по величине музыкальном рынке в мире. Теперь присутствие Spotify будет охватывать 178 рынков. Самая крупная страна, в которую Spotify пока не попадает, — это Китай.

«Увеличение количества слушателей на нашей платформе создает больше возможностей для музыкантов и ведущих подкасты пользователей зарабатывать на жизнь своей работой. А чем больше будет создателей контента, тем больше самого контента станет доступно для наших пользователей», — сказал Алекс Норстрём, главный коммерческий директор Spotify.

По состоянию на IV квартал 2020 года сервис Spotify охватывает 345 млн. активных слушателей в месяц (рост на 27% за год), включая 155 млн. подписчиков Premium (рост на 24% за год). Сервис предлагает более 70 млн. отдельных треков, включая более 2 млн. заголовков подкастов.

Как отмечают в Spotify, глобальный музыкальный каталог сервиса будет доступен на каждом из новых рынков, а весь каталог подкастов будет доступен на большинстве из них. На каждом новом рынке компания планирует работать с местными создателями контента и партнерами, чтобы расширить музыкальные предложения и сделать Spotify отвечающим уникальным потребностям каждого рынка.