Создан Telegram-бот, позволяющий звонить с подменой номера и изменением голоса

В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет использовать при звонках чужие телефонные номера при исходящих вызовах и изменять голос. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Обнаружили новинку специалисты компании «СерчИнформ».

Для того, чтобы совершить звонок через бота, пользователю необходимо оплатить эту услугу. При этом во время звонка нет необходимости покидать Telegram, что делает звонки с подменой номера максимально доступной услугой. После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть.

Другие сервисы звонков с подменой номера обычно требуют установки специальной программы и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP). В Telegram уже встроена IP-телефония.

Если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя. Опасность состоит в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.

По словам главы отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексея Дрозда, чаще всего телефонные мошенники, используя подмену номера и выдавая себя за службу безопасности банка, уговаривают жертву, чтобы она перевела свои деньги на счет мошенника.