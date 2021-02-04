«Лаборатория Касперского»: сотрудники маленьких фирм нуждаются не только в технической, но и психологической поддержке от работодателей

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, на удалёнке работники небольших компаний нуждаются не только и не столько в технической поддержке со стороны работодателей. Эмоциональная и психологическая поддержка, личное общение с коллегами и руководством, а также более гибкий подход к организации рабочих процессов одинаково нужны микро-, малым и средним предприятиям.

Пандемия повлияла на многие компании по всему миру, однако малый бизнес пострадал в большей степени. Согласно многочисленным исследованиям, в некоторых странах до 90% небольших компаний испытали падение производства, продаж и доходов и даже полное закрытие предприятия. На бизнес может сильно влиять то, как работники справляются с подобными проблемами и как сами компании помогают им в этом.

Кроме очевидной необходимости в дополнительных субсидиях и социальной поддержке, по данным опроса «Лаборатории Касперского», сотрудники компаний МСБ-сектора сильно нуждаются в эмоциональной и психологической поддержке. Примерно четверть опрошенных в организациях микро-, малого и среднего бизнеса считают её очень важной. Пандемия повлияла не только на работу и повседневную жизнь. Люди стали гораздо больше переживать за собственное здоровье и здоровье своих близких, а также менее оптимистично смотреть на будущее.

Кроме того, респонденты отметили, что во время пандемии они потеряли возможность общаться с глазу на глаз, им стало не хватать обычного человеческого общения с коллегами, более близкого, чем могут позволить чаты и видеосвязь. Об этом говорят 24% сотрудников организаций среднего и малого размера и 20% представителей маленьких фирм. Примерно каждому третьему понадобилось больше гибкости в построении рабочего процесса: например, в связи с семейными обстоятельствами возникла необходимость поменять рабочий график.

В самых маленьких компаниях сотрудники наиболее автономны в цифровом мире. Так, работники фирм со штатом до 50 человек менее остальных зависимы от технической поддержки (лишь 35%). Это может быть связано с тем, что в маленьких компаниях чаще создают собственную рабочую среду, в том числе используют персональные устройства для бизнес-нужд.

«Эксперты не перестают предупреждать, что при удалённом режиме работы действия сотрудников в киберпространстве стали более рискованными. Особенно это относится к маленьким компаниям, где люди стремятся принимать быстрые решения в новой профессиональной реальности, и это помогает их организациям сосредоточить все ресурсы на выживании. Однако для сохранения высоких показателей бизнеса руководству важно быть уверенным в том, что у подчинённых есть всё необходимое для безопасной работы. Важно обеспечить сотрудников защитными решениями и для персональных ноутбуков, так как с этих точек они получают доступ ко всем веб-сервисам», — говорит Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы сделать удалённую работу максимально комфортной и безопасной для сотрудников, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям принимать следующие меры:

открытое и честное общение имеет решающее значение для сотрудников. Организовывайте встречи с высшим руководством в формате «Спросите меня о чём угодно», чтобы топ-менеджеры могли поговорить с сотрудниками о том, как бизнес будет продолжать функционировать в новых условиях;

проводите опросы, чтобы понять эмоциональное состояние ваших сотрудников, их рабочую нагрузку, узнать, есть ли у них всё необходимое для удалённой работы, ясны ли им бизнес-процессы;

обучайте сотрудников основам информационной безопасности, чтобы они знали, например, как не стать жертвой фишинга, как управлять учётными записями и паролями. На удалёнке это особенно удобно делать с помощью онлайн-платформ, таких как Kaspersky ASAP;

внедрите надёжное защитное решение. Это важно для компании любого размера. Созданный для небольших фирм Kaspersky Small Office Security может быть установлен удалённо и управляться из облака, что не требует много времени, ресурсов или специальных знаний.

Полная версия отчёта «Работа после пандемии: как она будет устроена» доступна здесь.

*Исследование «Работа после пандемии: как она будет устроена» проведено агентством Censuswide специально для «Лаборатории Касперского» в октябре 2020 года. В опросе приняли участие 8 тысяч человек по всему миру.