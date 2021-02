Sony представила первый релиз PlayStation Studios на консолях Xbox — MLB The Show 21

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик SIE San Diego представили новую часть бейсбольного симулятора MLB The Show. Об этом сообщается на сайте официального блога PlayStation.

Этот цикл спортивных игр много лет разрабатывался и выпускался силами внутренней студии Sony специально для разных версий PlayStation, но теперь он впервые появится на платформах Xbox. Информация о том, что он перестанет быть эксклюзивом, появилась еще в конце 2019 года.



MLB The Show 21 будет доступен не только на новейших Xbox Series X/S, но и на устаревшей Xbox One. Он будет поддерживать функцию кроссплея между платформами. Кроме того, в MLB The Show 21 обещают «еще более динамичные, проработанные и напряженные игровые ситуации».

Предварительные заказы MLB The Show 21 стартовали на всех целевых платформах. В качестве бонуса за предзаказ выступает золотой набор. Дата релиза намечена на 20 апреля 2021 года.