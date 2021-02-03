Softprom проведет 2 марта Online Security Forum

Во время изменений, а особенно непредсказуемых, всем нам гораздо сложнее и дольше перестроиться, принять новые правила. Чего не скажешь о киберпреступниках, злоумышленниках и даже сотрудниках, когда их интересы меняют вектор.

Да, мы все уязвимы в информационном плане, а наши данные — ценность, даже если мы так не считаем, или думаем, что это «не со мной» / «я же наемный сотрудник».

Итак, информационная безопасность и защита информации — об этом важно не бояться говорить открыто и постоянно повышать свою информированность и знания. Готовы?

2 марта компания Softprom — самый большой дистрибьютор в сфере Информационной безопасности на территории стран СНГ, Грузии и Украины, проводит Online Security Forum.

Многообразие и актуальность тематик, профессиональный нетворкинг и возможности для обмена опытом в этом году будут представлены на качественно другом уровне:

Master-classes & use-cases Участникам представят основные методы и подходы в работе с технологиями в действии. Демонстрации и чек-листы станут шпаргалкой при дальнейшей настройке и запуске решений. Самые активные участники смогут получить сертификаты и поощрения;

Workshops Помимо просмотра и присутствия, можно перейти к самостоятельной настройке решений в Demo/TechLabs Форума;

О чем говорят… Дискуссии в формате Roundtable, в том числе для менеджмента компаний. Мы поможем построить диалог и получить ответы, обсудим как перестроиться и изменить фокус, а также поделимся прогнозами и ориентирами от вендоров в ИТ технологиях будущего;

3D платформа Для общения, встреч и налаживания контактов участники могут использовать все предоставленные возможности. С помощью настройки личного профайла, возможности получения материалов и обмена online-визитками, быстрых звонков внутри системы договориться о встрече гораздо проще и удобнее.

Программа мероприятия. На Security Forum 2021 не будет докладов в столь привычном для всех формате: акцент на практических тренингах, мастер-классах и тестированиях, online встречах, детальнее здесь . Также мы запустили Academy Softprom, где каждый может выбрать для себя тему и направление, получить знания в аудио/видео формате (on-demand) в удобное для себя время.

Главная задача, чтобы участники получили новые знания и актуальную информацию, прокачали навыки в одном месте, в профессиональной среде.

Приглашаем присоединиться к Форуму и получить от участия максимальную пользу и возможности. Интересующий контент, а также live-сессии к просмотру можно добавить в wishlist.

Будет полезно ИТ-специалистам и Специалистам по Информационной безопасности, CISO и CIO, CRMO и СЕО, Founder’ам ІТ-Компаний и Интеграторов. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация и подтверждение участия.

Мероприятие поддержали мировые лидеры в сфере ИТ технологий и ИТ Безопасности. В числе генеральных партнеров — компании Rapid 7, VMware, Citrix, Bayshore Networks, Barracuda Networks, Imperva, TrapX Security, McAfee.

2 марта стираем границы и выходим вместе из ограничений, чтобы не противостоять изменениям, а использовать их как возможность для роста и развития.

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