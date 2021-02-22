Смартфон Nubia Red Magic 6 Pro будет заряжаться с 0 до 50% всего за 5 минут

Компания Nubia Technology представит 4 марта новую серию игровых смартфонов Red Magic 6. В линейку войдут две модели — базовая и Pro-версия, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Глава бренда Ни Фей (Ni Fei) рассказал, что Red Magic 6 Pro будет поставляться с соответствующим зарядным устройством в коробке. Оно позволит смартфону заряжаться с 0 до 50% всего за 5 минут. Также он отметил, что пока другие производители либо вообще не включают зарядное устройство, либо кладут в коробку более медленный адаптер, Nubia решила пойти другим путем.

Кроме того, Ни Фей объяснил, какие меры предосторожности приняла его команда, чтобы смартфон не перегрелся и не повредил батарее. У Red Magic 6 Pro есть графитовая пластина, которая способствует быстрой зарядке и электролит, который использует кинетическую энергию, чтобы перераспределять заряд быстрее. Также разработчики поместили аккумулятор в усиленный корпус, поэтому даже в случае его неисправности остальные внутренние компоненты смартфона не пострадают.