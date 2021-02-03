Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла 6657 обращений в 2020 году

Дети — самый уязвимый, требующий особой заботы и внимания, слой любого общества. С целью обеспечения светлого будущего нашей страны сегодня мы должны создать здоровую окружающую среду для их беззаботного роста. «Детская Горячая Линия», действующая при поддержке Azercell, функционировала в усиленном режиме во время глобального кризиса в области здравоохранения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-2019), и в 2020 году оказала помощь 6657 детям.

«Детская Горячая Линия», осуществляющая свою деятельность более десяти лет, оказывает поддержку детям и подросткам, которые сталкиваются с нарушением прав, защищая их от психологических и физических травм. Персонал службы оказывает социальные услуги, юридическую и психологическую помощь детям, а также семьям, испытывающим определенные проблемы, связанные с детьми.

Запросы, поступающие на горячую линию, связаны с вопросами и проблемами в различных областях. Большинство звонков в прошлом году (3602) были связаны с образованием. В службу поступило 909 обращений, касающихся правовой сферы, 668 — психологической, 501 — социальной и 388 — сферы здравоохранения. 589 обращений затронули другие сферы.

Следует отметить, что в 2020 году среди обращавшихся на горячую линию, преобладали девушки. Так, 3494 звонка поступило от девушек и 3129 — от юношей. Из них 5499 обращений поступили от граждан старше 18 лет и 1124 — от детей в возрасте до 18 лет. Также в 2020 году было зарегистрировано 34 анонимных звонков.

Как и в предыдущие годы, большинство обращений малолетних детей было связано с юридическими вопросами. К ним относятся трудности, с которыми они сталкиваются после развода родителей, психологические и другие проблемы.

В 2020 году наряду со взрослым поколением, у детей и подростков также возникли психологические проблемы в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Большинство жалоб касалось напряженной обстановки и фобий, вызванных пандемией, а также вопросы были связаны с переходом на онлайн-образование. Обращавшимся на горячую линию оказывалась психологическая помощь по телефону, а при необходимости проводилась индивидуальная и групповая терапия в соответствии с правилами карантина.

В конце прошлого года на «Детскую Горячую Линию» поступило множество обращений, связанных с Отечественной войной. Была проведена успешная реабилитационная работа, особенно с детьми из Агдамского и Гянджинского районов, которые подверглись стрессу и получили травмы, лишились своих домов и боялись потерять своих близких.

В течение года на «Детскую Горячую Линию» поступали звонки из разных регионов Азербайджана, в том числе из столицы Баку. В службу звонили из 44 регионов, в число которых вошли Агдам, Агдаш, Зардаб, Геранбой, Гёйчай, Шеки, Шамаха, Гянджа, Газах и Товуз. Обращались в службу и наши соотечественники, проживающие за пределами Азербайджана. В течение года в службу поступали обращения из Турции, России, Украины, Казахстана, Австрии, Германии и Узбекистана.

Отметим, что «Детская Горячая Линия», созданная Общественным Объединением «Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər» и поддерживаемая ООО «Azercell Telecom», за время своей работы ответила на 48007 обращений. Все обращения, поступающие в службу, прослушивают юристы, психологи и социальные работники. Обращающиеся на горячую линию получают необходимые консультации и, при необходимости, перенаправляются в Детскую Юридическую Клинику. В случаях, когда поступающие заявления не могут быть разрешены непосредственно в рамках службы, сотрудники «Детской Горячей Линии» проводят совместное расследование с соответствующими государственными органами и неправительственными организациями.

В службу «Детская Горячая Линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, в чате на сайте горячей линии или через мобильное приложение «uşaqqaynarxetti».