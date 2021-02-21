Системные требования анонсированной Diablo II: Resurrected
На церемонии открытия BlizzConline компания Blizzard Entertainment анонсировала Diablo II: Resurrected — ремастер игры для ПК и консолей. Выпустить проект планируется до конца 2021 года.
Игра получит ряд улучшений, среди которых динамическое освещение, рендеринг частиц, звук Dolby Surround 7.1, увеличение частоты обновления экрана до 144 Hz и многое другое. В компании подчеркнули, что не планировали делать ремейк Diablo II, чтобы поклонники получили ту же игру, что и более 20 лет назад.
Разработчики ввели базовые улучшения, призванные упростить игру, такие как автоматический сбор золота и предметов (при желании его можно будет отключить). В игре также сохранится кооперативный режим на восемь игроков. Будет поддерживаться возможность играть на разных устройствах с сохранением прогресса.
Минимальные системные требования (для 720p):
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850;
- Оперативная память: 8 Gb;
- Место на диске: 30 Gb.
Рекомендованные системные требования (для 1080p):
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;
- Оперативная память: 16 Gb;
- Место на диске: 30 Gb.
Diablo II: Resurrected будет доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. На Xbox One, PS5 и ПК ее можно будет запустить в 4K.