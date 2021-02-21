21.02.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыСистемные требования анонсированной Diablo II: Resurrected

Системные требования анонсированной Diablo II: Resurrected

Diablo II Resurrected

На церемонии открытия BlizzConline компания Blizzard Entertainment анонсировала Diablo II: Resurrected — ремастер игры для ПК и консолей. Выпустить проект планируется до конца 2021 года.

Игра получит ряд улучшений, среди которых динамическое освещение, рендеринг частиц, звук Dolby Surround 7.1, увеличение частоты обновления экрана до 144 Hz и многое другое. В компании подчеркнули, что не планировали делать ремейк Diablo II, чтобы поклонники получили ту же игру, что и более 20 лет назад.

Разработчики ввели базовые улучшения, призванные упростить игру, такие как автоматический сбор золота и предметов (при желании его можно будет отключить). В игре также сохранится кооперативный режим на восемь игроков. Будет поддерживаться возможность играть на разных устройствах с сохранением прогресса.

Минимальные системные требования (для 720p):

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850;
  • Оперативная память: 8 Gb;
  • Место на диске: 30 Gb.

Рекомендованные системные требования (для 1080p):

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Место на диске: 30 Gb.

Diablo II: Resurrected будет доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. На Xbox One, PS5 и ПК ее можно будет запустить в 4K.

 

ТЕГИ:
Начинается борьба интеллектуалов за кубок «Nar»
Новости по теме
Игры
Легендарной Diablo II исполнилос
Игры
Blizzard анонсировала Overwatch