Siri в iOS 14.5 позволит установить любое приложение для воспроизведения музыки вместо Apple Music

На прошлой неделе компания Apple выпустила бета-версию iOS 14.5. Пользователи Reddit заметили одну важную функцию, делающую использование Siri удобнее.

Если впервые попросить Siri включить песню на iOS 14.5, смартфон позволит выбрать приложение по умолчанию из списка установленных сторонних музыкальных сервисов, а не только Apple Music. Выбор задается один раз, после чего его можно изменить в настройках. После того, как приложение будет выбрано, Siri будет проигрывать запрашиваемые песни именно через него.

Например, если выбран Spotify, голосовой помощник на запрос «Включи Moonlight Drive группы The Doors» включит музыку именно там. Уточнять «В Spotify» не надо.

По словам пользователей Reddit, функция работает с перебоями. Иногда Siri заново просит установить стриминговый сервис по умолчанию или обратно возвращает к Apple Music. Так что функция еще работает неидеально.

Пока нет возможности задать приложение для музыки по умолчанию в настройках системы, так как iOS 14.5 находится на стадии тестирования.