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Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде. Лютфи Алескер Заде родился 4 февраля 1912 года в Баку. Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 году эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946 год), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946 год). 10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира — Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

55 лет назад Лютфи Заде разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года.

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