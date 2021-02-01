Samsung разрабатывает раскладные и выдвижные дисплеи

Samsung Display, подразделение Samsung Electronics подтвердило разработку инновационных раскладных и выдвижных дисплеев.

По словам старшего вице-президента подразделения Samsung Display Чой Квон Ён (Choi Kwon-young), первые экраны нового типа будут выпущены в конце этого года и будут использоваться в первую очередь для смартфонов Samsung.

Экраны будут достаточно прочными и использовать новые технологии вдобавок к таким функциям, как высокая частота обновления изображения и низкое энергопотребление.

Отмечается, что Samsung станет первым производителем, который будет использовать подобные дисплеи.