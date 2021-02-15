Samsung представил смартфон Galaxy F62 с аккумулятором емкостью 7000 мА•ч

Компания Samsung официально представила в Индии смартфон среднего уровня Galaxy F62. Главная особенность новинки стала аккумуляторная батарея емкостью 7000 мА·ч.

Смартфон получил экран Super AMOLED+ Infinity-O диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass. Устройство построено на процессоре Exynos 9825 (7-нм техпроцесс). Аппаратная платформа для модели среднего уровня достаточно мощная – чип используется в Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, встроенной флеш-памяти – 128 Gb. Также предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 64 Мп (f/1.8), блок 12 Мп (f/2.2) со сверхширокоугольным объективом, 5 Мп макрообъектив и 5 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт через порт USB-C. Беспроводной зарядки нет. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модем LTE, порт USB-C, NFC, 3,5-мм разъем для наушников, два слота для карт SIM и боковой сканер отпечатков пальцев. Операционная система — Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Вес — 218 гр.

Доступно три цветовых исполнения корпуса – синий, зеленый и серый. Стоимость смартфона Samsung Galaxy F62 в версии 6/128 Gb памяти составляет 330 долларов, в 8/128 Gb — 360 долларов. Продажи стартуют 22 февраля.