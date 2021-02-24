Samsung представил 50 Мп сенсор ISOCELL GN2

Компания Samsung представила новый 50 Мп датчик изображения ISOCELL GN2. Это преемник прошлогоднего сенсора GN1.

Размер датчика 1/1,12 дюймов, а размер пикселей — 1,4 микрометра. Данный размер считается крупнейшим для смартфонов. Он может создавать качественные изображения в условиях низкой освещенности с помощью технологии объединения четырех смежных пикселей в один. Новый сенсор способен делать фотографии с разрешением до 100 Мп с использованием алгоритма «повторной мозаики».

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Главной особенностью ISOCELL GN2 является поддержка технологии Dual Pixel Pro. Это наиболее продвинутое решение компании касательно фазового автофокуса (PDAF). Обычно технология Dual Pixel подразумевает разделение красных, зеленых и синих пикселей вертикально, но в Dual Pixel Pro зеленые пиксели разделяются по диагонали. Это позволяет фокусирующим элементам лучше распознавать верхнюю и нижнюю часть кадра, позволяя датчику быстро и точно фокусироваться. Благодаря системе Dual Pixel Pro также улучшена фокусировка в условиях низкой освещенности или при съемке быстро движущегося объекта.

Samsung ISOCELL GN2 поддерживает технологии HDR, Smart ISO и Smart ISO Pro. Заявлена поддержка Full HD съемки при 480 к/с и 4K при 120 к/с.

Датчик уже поступил в серийное производство.