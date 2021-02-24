Samsung представил 50 Мп сенсор ISOCELL GN2
Компания Samsung представила новый 50 Мп датчик изображения ISOCELL GN2. Это преемник прошлогоднего сенсора GN1.
Размер датчика 1/1,12 дюймов, а размер пикселей — 1,4 микрометра. Данный размер считается крупнейшим для смартфонов. Он может создавать качественные изображения в условиях низкой освещенности с помощью технологии объединения четырех смежных пикселей в один. Новый сенсор способен делать фотографии с разрешением до 100 Мп с использованием алгоритма «повторной мозаики».
Главной особенностью ISOCELL GN2 является поддержка технологии Dual Pixel Pro. Это наиболее продвинутое решение компании касательно фазового автофокуса (PDAF). Обычно технология Dual Pixel подразумевает разделение красных, зеленых и синих пикселей вертикально, но в Dual Pixel Pro зеленые пиксели разделяются по диагонали. Это позволяет фокусирующим элементам лучше распознавать верхнюю и нижнюю часть кадра, позволяя датчику быстро и точно фокусироваться. Благодаря системе Dual Pixel Pro также улучшена фокусировка в условиях низкой освещенности или при съемке быстро движущегося объекта.
Samsung ISOCELL GN2 поддерживает технологии HDR, Smart ISO и Smart ISO Pro. Заявлена поддержка Full HD съемки при 480 к/с и 4K при 120 к/с.
Датчик уже поступил в серийное производство.