Samsung Galaxy M12: аккумулятор на 6000 мА•ч и 48 Мп камера

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy M12. Главной особенностью новинки стал аккумулятор большой емкости с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V формата HD+. В качестве аппаратной платформы выступает восьмиядерный процессор (модель не уточняется, возможно Exynos 850), работающий на частоте до 2 GHz. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G52. Объем оперативной памяти составляет 3, 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 32, 64 или 128 Gb. Дополнительно можно установить карту microSD.

Блок основной камеры включает четыре датчика: 48 Мп (f/2.0), 5 Мп модуль с широкоугольной оптикой (f/2.2), 2 Мп макромодуль (f/2.4) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Смартфон оборудован мощным аккумулятором емкостью 6000 мА·ч. Поддерживается 15 Вт зарядка через порт USB Type-C. Время автономной работы достигает 24 часов при просмотре веб-сайтов. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. Габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,7 мм, вес — 221 гр. Новинка работает под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом OneUI 3.

Цены и дата начала продаж Samsung Galaxy M12 пока не объявлены.