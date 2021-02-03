С 2023 года Ford начнет использовать систему Android Automotive в своих автомобилях

Компании Google и Ford объявили о заключении партнерского соглашения сроком на шесть лет.

Данное соглашение предусматривает, что с 2023 года автомобили Ford и Lincoln будут поставляться с информационно-развлекательной системой на базе Android Automotive, голосовым ассистентом Google Assistant, сервисами Google Maps и Google Play, а также другими сервисами, работающими на основе облачной платформы Google. Технологический гигант также поможет Ford использовать построенные на основе искусственного интеллекта алгоритмы в таких областях, как логистика цепочки поставок и производства.

В рамках достигнутых договоренностей компания Google будет отвечать за большую часть растущих возможностей подключенных автомобилей, а также предоставит облачные вычислительные мощности и другие технологические услуги. Сотрудники обеих компаний будут совместно работать над «будущими инновациями» в рамках группы Team Upshift.

После объявления о подписания соглашения цена акций Ford выросла на 8,6%, а ценные бумаги Alphabet, материнской компании Google, прибавили 3%.

На сегодняшний день Android Automotive доступна в электрокарах Polestar 2 и Volvo XC40.