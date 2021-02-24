Realme Narzo 30 Pro 5G: 120 Hz экран, тройная камера и аккумулятор 5000 мА•ч

Компания Realme представила сегодня в Индии смартфон среднего уровня Narzo 30 Pro 5G. По словам производителя, новая модель — это «самый мощный игровой 5G-смартфон среднего класса».

Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем с высокой частотой обновления 120 Hz, частота опроса сенсорного слоя составляет 180 Hz. Применена матрица формата Full HD+, максимальная яркость составляет 600 кд/м2.Экран занимает 90,5% площади фронтальной поверхности.

Использован процессор MediaTek Dimensity 800U с восемью ядрами с частотой до 2,4 GHz, графическим блоком ARM Mali-G57 MC3 и модемом 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-модуля – 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов; f/2.3) и 2 Мп макромодуль. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана располагается 16 Мп селфи-камера.

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной быстрой подзарядки Dart Charge. Полного аккумулятора хватит на 37 часов разговоров или 18 часов просмотра видео в YouTube. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, аудиосистема Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, есть слот для карты памяти microSD. Габариты составляют 162,2 × 75,1 × 9,1 мм, вес — 194 гр. Установлена операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI. Есть защита от брызг воды.

Стоимость смартфона Realme Narzo 30 Pro 5G в версии 6/64 Gb памяти составит 235 долларов, а модификация 8/128 Gb будет предложена за 275 долларов. Зарядное устройство, кабель, а также защитная пленка для экрана и защитный чехол входят в комплект поставки. Продажи стартуют 4 марта.