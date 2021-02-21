Разработчики бегут из Сан-Франциско

Переезд IT-работников из Сан-Франциско может иметь «серьезные» экономические последствия, об этом предупреждают власти города. По их словам, развитие удаленной работы во время пандемии вызвало отток технических сотрудников.

В отчете, который описывает пятилетний финансовый план города, они представили «убедительные доказательства эмиграции», в том числе снижение цен на квартиры на 25% за последний год, особенно в районах, где раньше жили айтишники.

«Исход из города возглавляют хорошо оплачиваемые офисные специалисты, а не низкооплачиваемые сотрудники», — пишут исследователи. — «Внезапная эмиграция оказалась еще одним следствием перехода к удаленной работе во время пандемии».

По данным транспортной компании United Van Lines, Калифорния вместе с Нью-Йорком вошли в топ-5 штатов, из которых в 2020 году чаще всего уезжали внутренние переселенцы. Самым покидаемым в стране городом стал Сан-Хосе — дом таких компаний как Adobe, Cisco и PayPal.

Сан-Франциско тем временем получил на 43% меньше доходов от налогов в 2020 году. Экономисты считают, что проблемой стало как раз бегство тысяч самых высокооплачиваемых специалистов из города. Точную цифру никто не назовет (люди часто шифруются, опасаясь, что им понизят зарплату). Но количество поисковых запросов о том, как выехать из города, у Сан-Франциско на 128% превышало средний показатель по США. И десятки тысяч людей воспользовались такой возможностью.

Больше двадцати лет Сан-Франциско был Меккой для IT-предпринимателей. Здесь было проще всего основать, развить и потом продать компанию. «Единорогами» становились за считанные месяцы. Деньги «бизнес-ангелов» и инвесторов (SoftBank, Facebook, DST, Sequoia) лились ручьем. Инкубаторы и акселераторы плодились десятками. Достаточно было добавить слово «умный» к повседневной вещи, пообещать, что она будет в каждом доме, и можно было ждать несколько сотен миллионов капитализации. Для команд разработки проекта время тоже было успешное. Часть денежного потока дотекала и до их зарплат. Когда кому-то надоедало в крупной технологической компании, повсюду были стартапы, готовые их нанять. А если стартап терпел неудачу, рядом всегда находился другой, который как раз шел на взлет.

Но у Долины была и обратная сторона. Стоимость аренды была астрономической. В среднем 3600 долларов за односпальную квартиру (в Чикаго, Атланте или Филадельфии, тоже вполне крупных и неплохих городах, 1650 долларов). В итоге многие сотрудники того же Google спали в автомобиле на парковке у работы, чтобы сэкономить. Программисты Apple жили в гараже. А еще одни разработчики компанией в 12 человек сняли квартиру с двумя спальнями. «Так получается 1100 долларов за место на двухъярусной кровати. А один парень поселился в кладовке, платит 1400 долларов за «личную комнату».

Если вы жили в Сан-Франциско, нужно было час ехать на юг, чтобы добраться на работу в Apple, Google или Facebook. А если ваш офис находился прямо в городе — тоже не лучше. Вполне вероятно, это был район, где слишком много уличной преступности, открыто употребляются наркотики, а кофе стоит 15 долларов. Такой офис был, к примеру, у Twitter. Но всем хотелось жить в эпицентре бума, меняющего мир. И оно того стоило.

Все компании, от Google до Oracle, начали предлагать remote work. Это дало людям возможность работать над глобальными проблемами, но жить там, где удобно. IT-сотрудники и их боссы поняли, что эффективность так не снижается. И можно получить дом с комнатами для всех детей. И двором для щенка. Все это будет стоить дешевле, а улица снаружи будет гораздо чище.

На этом заканчивается история Долины для растущего числа разработчиков и их компаний. Начинается массовое бегство — в более доступные штаты, такие как Джорджия. Или в штаты без подоходного налога, такие как Техас и Флорида. За год арендная плата на жилье в Сан-Франциско упала на 27%. Уровень вакантных площадей дошел до 16,7%, чего не наблюдалось последние десять лет. Zillow сообщает, что в городе сейчас продается на треть больше домов, чем годом ранее. А на сайте moveBuddha, помогающем сменить жилье, в прошлом году 90% поисковых запросов о Сан-Франциско давали люди, которые собирались оттуда уехать.

Twitter, Yelp, Airbnb и Dropbox пытаются сдать в субаренду часть своих офисов в Сан-Франциско. Компания Pinterest, у которой было одно из самых знаковых зданий в городе, заплатила 90 млн. долларов неустойки, чтобы досрочно расторгнуть договор аренды. Twitter и Facebook объявили о планах «работать из дома навсегда». Поводов оставаться и планировать свою жизнь в Калифорнии у обычных сотрудников становится все меньше.

«Мы продаем наш дом и уезжаем из Сан-Франциско. Как думаете, куда нам поехать?» — в августе спросил Джастин Кан, соучредитель Twitch, в Твиттере. Джо Лонсдейл, соучредитель Palantir, которая недавно переехал из Кремниевой долины в Денвер, написал ему в ответ:«Переезжайте с нами в Остин. Растущая технологическая экосистема и Техас — лучшее место, где можно вместе выступить за свободное общество. К тому же, там нет подоходных налогов от штата».

Согласно сайту moveBuddha, который собирает данные о переездах, Остин, столица Техаса — самый популярный выбор среди людей, покидающих Сан-Франциско. Дальше идут Сиэтл, Нью-Йорк и Чикаго. Пятым городом для IT-переселенцев сейчас активно пытается стать Майами. Он продвигает себя как «хорошее место для всех, кто устал от СФ, но по-прежнему хочет видеть пляжи и океан». Мэр Майами в своих сообщениях Твиттере постоянно приглашает к себе IT-специалистов. А средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней составляет 1697 долларов, в два с лишним раза дешевле, чем в Сан-Франциско.

Но все же Остин лидирует с огромным отрывом. Здесь отличные университеты, выращивающие IT-специалистов, и здоровая технологическая экосистема. Неподалеку давно живет Dell. Проходят музыкальные фестивали, выступают комики. А еще Остин в последние годы — город многих твитч-стримеров, ютуберов, IT-блогеров и других интернет-знаменитостей. Тысячи из которых переехали сюда из других городов.

Наверное кажется странным — переместиться из максимально либеральной Калифорнии в самое сердце Техаса, известного своими консервативными взглядами. Но Остин является исключением из правила. Это столица Штата, самая богатая и образованная. По культуре город стоит ближе к Сан-Франциско или Нью-Йорку. Остин первым в штате в 2015 году обручил ЛГБТ-пару, здесь проходят протесты BLM, а за Трампа голосовало меньше людей, чем за Байдена (27% против 72%). В Техасе 254 округа, и только округ Тревис, окружающий Остин, стабильно отдает приоритет демократам.

Местная IT-индустрия стремительно расширяется. Apple в 2022 году собирается открыть кампус за 1 млрд. долларов. Alphabet, Amazon и Facebook либо уже открыли свой филиал в Остине, либо планируют это сделать. Илон Маск, основатель Tesla, тоже переехал жить в столицу Техаса. Здесь у него работает SpaceX и строится вторая «гигафабрика», которую собираются запустить к концу 2021 года. Именно на ней будут производиться пикапы Tesla Cybertruck. Деньги для стартапов тоже прибывают. Инвесторы из 8VC и Breyer Capital открыли офисы в Остине в 2020 году. Oracle и Hewlett Packard в прошлом году тоже перенесли штаб-квартиры в Остин. А в январе о таких планах объявила Digital Reality, со своими 1500 сотрудниками и мощными дата-центрами.

Все это видел Сахин Бойдас, основатель стартапа RemoteTeam, помогающего с удаленной работой. Он жил в пригородах Сан-Франциско больше десяти лет. И был одним из тех, кто переехал в Остин из Купертино.

«Вы просто начинаете чувствовать себя глупо», — говорит 37-летний предприниматель в одном из своих онлайн-выступлений. — «Я могу понять топ 1%. Самых богатых людей, лучших инвесторов, разработчиков и предпринимателей. Они могут быть счастливы там, им есть смысл оставаться, поддерживать то, что построено. Но остальным — зачем страдать? Если у вас нет роста зарплаты или капитализации на 30% в год — нет смысла оставаться, не тратьте деньги зря, уезжайте».

Поэтому Сахин с семьей тоже переехали в Остин. Они выехали из квартиры с тремя спальнями в Купертино, и заметно дешевле арендовали дом с пятью спальнями на 40 сотках земли. Впервые в жизни у Бойдаса есть избыток свободного места. И не только стоимость аренды ниже — меньше счет за воду и счет за мусор. Дешевле стоит семейный ужин в ресторане. Меньше мусора и наркоманов на улицах, меньше преступности. Меньше риска, что выбьют заднее стекло в машине и заберут то, что найдут.

Сейчас в закрытой группе Leaving California на Facebook состоит около 38 тыс. людей. В ее родственной группе Life After California — 55 тыс. Люди публикуют фотографии движущихся грузовиков и ссылки на объявления о сдаче квартир в других городах. Делятся советами о том, как и куда уезжать.

Пока что Кремниевая долина остается главным центром венчурных инвестиций. Каждая пятая сделка происходит именно там. В 2020 году стартапы в США привлекли 156 млрд. долларов. Из этой суммы 40% получили проекты Долины. В регионе базируются 174 «единорога». Но если Остин и Майами продолжат развиваться, а удаленная работа останется с нами, надолго ли сохранится статус-кво? И не станет ли словосочетание «стартап из Долины» чем-то архаичным, оторванным от реальных инноваций и передовых технологий?

Источник: habr.com.