Razer представила док-станцию Thunderbolt 4 с множеством портов

Компания Razer представила многофункциональную док-станцию Thunderbolt 4 Dock Chroma, представляющей собой хаб с большим количеством портов. Корпус новинки выполнен из матового алюминия, окрашенного в черный цвет. По периметру предусмотрена RGB-подсветка Razer Chroma.

Док-станция рассчитана на подключение мобильного или настольного компьютера под управлением Windows или macOS. Для этого используется интерфейс Thunderbolt 4. Razer заявляет, что есть совместимость с USB4, так что устройство будет работать с новым поколением периферийных девайсов.

Из интерфейсов подключения доступны четыре порта Thunderbolt 4 (USB-C), три USB-A 3.2 Gen 2, RJ45, SD-ридер UHS-II и 3.5-мм аудиоразъем.

Док-станция позволяет подключать два 4K-монитора с частотой 60 Hz или один 8K-дисплей с частотой 30 Hz. Кроме того, предусмотрено подключение микрофона и наушников. Поддержка PD позволяет обеспечить питание и зарядку подключаемых устройств, если потребляемая мощность не превышает 90 Вт. В комплект входит адаптер питания мощностью 135 Вт и кабель Thunderbolt 4 длиной 80 см. Размеры: 190х74.5х27 мм, вес — 338 гр.

Стоимость Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma составляет 330 долларов.