Qualcomm, Google и Microsoft выступили против покупки Arm компанией NVIDIA

Компании Qualcomm, Google и Microsoft обратились в ряд регулирующих органов разных стран с заявлением о том, что они выступают против приобретения британского разработчика чипов Arm компанией NVIDIA, об этом пишет Bloomberg.

Корпорации считают, что эта сделка может нанести ущерб здоровой конкуренции на рынке полупроводников.

Arm занимается разработкой архитектур чипов и лицензирует их для таких компаний, как Apple, Intel, Qualcomm, Samsung, Huawei и многих других. Беспокойство компаний вызывает то, что если Arm перейдет в собственность NVIDIA, доступ к передовым технологиям для них может быть ограничен. Ведь Arm окажется, по сути, под контролем конкурента. NVIDIA утверждает, что не собирается менять правила, на которых Arm сотрудничает с чипмейкерами, но многие клиенты компании убеждены в обратном.

В данное время Федеральная торговая комиссия США ведет расследование сделки по приобретению Arm компанией NVIDIA. Прежде чем она будет одобрена, NVIDIA должна пройти длительный процесс проверки со стороны антимонопольных органов США, Великобритании, Европейского Союза и Китая. Тот факт, что против продажи Arm выступают такие гиганты, как Qualcomm, Google и Microsoft, может серьезно затруднить или вовсе сорвать заключение сделки.

Напомним, что NVIDIA договорилась о покупке британского разработчика процессоров Arm еще в 2020 году. Сделка оценивается в 40 млрд. долларов. На ее завершение выделили 18 месяцев.