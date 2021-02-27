QNAP выпустил ОС QTS 4.5.2 и подтвердила выпуск 100GbE сетевых карт

Компания QNAP Systems официально выпустила QTS 4.5.2, последнюю версию собственной усовершенствованной операционной системы для NAS.

Как отмечается, ключевые особенности QTS 4.5.2 включают расширение SNMP для мониторинга сетевых устройств и поддержку однокорневой виртуализации ввода-вывода (SR-IOV). Плюс к этому появилась сквозная поддержка технологии Intel QuickAssist (Intel QAT) виртуальных машин.

QNAP также представила сверхвысокоскоростную сетевую карту 100GbE.

Подчеркивается, что благодаря комплексным усовершенствованиям функций виртуализации, работы в сети и управления, NAS от QNAP позволяют предприятиям и организациям реализовать необходимый потенциал производительности для решения текущих и будущих ИТ-задач.

Установив в NAS SmartNIC, совместимого с SR-IOV PCIe, позволяет выделить ресурсы полосы пропускания физической сетевой карты непосредственно виртуальным машинам. Поскольку трафик проходит в обход гипервизора vSwitch, эффективность операций ввода-вывода и эффективность работы сети могут быть улучшены на 20%, при этом обеспечивая надежность работы приложений виртуальных машин и снижая нагрузку на ЦП.

Intel QAT обеспечивает аппаратное ускорение, позволяющее разгрузить ресурсоемкое сжатие данных, увеличивает производительность шифрования IPSec / SSL и поддерживает SR-IOV для повышения пропускной способности ввода-вывода.

Анонсированная производителем сетевая карта расширения QXG-100G2SF-E810 построена на базе Ethernet-контроллера Intel E810, поддерживает PCIe 4.0 и обеспечивает пропускную способность до 100 Гбит/с. Контроллер поддерживает серверы/рабочие станции на Windows и Linux. Более высокая плотность полосы пропускания с уменьшением количества каналов также позволяет уменьшить объемы кабельной разводки и сократить эксплуатационные расходы.

Узнать больше о QTS 4.5.2 можно по ссылке https://www.qnap.com/go/qts/4.5.2.

QTS 4.5.2 доступна здесь: Download Center.