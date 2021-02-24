Представлены TWS-наушники Realme Buds Air 2 с шумоподавлением и Bluetooth 5.2

Компания Realme представила полностью беспроводные наушники погружного типа Buds Air 2. Это второе поколение оригинальных Buds Air, которые представили в 2019 году.

Наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами с покрытием DLC (Diamond-like Carbon) и технологией шумоподавления (ANC). Компания обещает чистый звук с насыщенными низкими частотами. В настройке новинки участвовал известный американский дуэт The Chainsmokers.

Функция Transparency Mode позволяет слышать определенные звуки окружающей среды. Реализована поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.2.

Для любителей игр предусмотрен режим Gaming Mode с низкой задержкой (88 мс) передачи сигнала. Есть защита от влаги по стандарту IPX5.

Время автономной работы достигает пяти часов. Зарядный кейс продлит работу до 25 часов (22.5 часа с ANC). Кейс не поддерживает беспроводную зарядку, поэтому заряжается он только через порт USB-C. От 0% до 100% наушники заряжаются за 2 часа, а 10-минутная подзарядка обеспечит два часа непрерывного воспроизведения.

Покупатели смогут выбирать между белым и черным цветовыми вариантами. Наушники Realme Buds Air 2 поступят в продажу 2 марта по цене 46 долларов.