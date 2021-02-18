Представлены smart-часы Hublot Big Bang e Premier League для футбольных фанатов

Швейцарская компания Hublot представила новую модель smart-часов Hublot Big Bang e Premier League. Новинка предназначена для любителей футбола. Гаджет выпущен ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Корпус изготовлен из отполированного титана, а экран защищен сапфировым стеклом.

Главной особенностью модели является их внешний вид (фиолетовый ремешок и такая же тема оформления — официальный цвет Премьер-лиги) и режим Match Mode, который присылает уведомления о старте игры, позволяет увидеть составы команд, профили игроков, а также отображает различные события, включая решения системы VAR (видеоповторы) в режиме реального времени.

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Hublot Big Band e Premier League оснащены круглым 1,21-дюймовым дисплеем с разрешением 390 х 390 пикселей. Гаджет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon Wear 3100, объем оперативной памяти составляет 1 Gb, встроенной памяти – 8 Gb. Емкость аккумулятора составляет 300 мАч, а его полная зарядка занимает два с половиной часа. Заявлена водозащита 3 ATM, а это значит, что купаться с ними нельзя: обеспечивается лишь защита от случайных брызг и дождя.

Стоимость smart-часов Hublot Big Bang e Premier League составляет 5200 долларов.