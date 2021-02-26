Представлены ноутбуки RedmiBook Pro с экранами высокого разрешения

В ходе презентации бренд Redmi представил флагманский ноутбук RedmiBook Pro — версии с дисплеем размером 14 и 15,6 дюйма по диагонали.

Экран младшей модификации обладает разрешением 2.5K/QHD. Панель занимает 88,2% площади крышки. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Ноутбук может комплектоваться процессором Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 (Intel Core 11 поколения) Габариты составляют 315,6 × 220,4 × 17,25 мм, вес — 1,46 кг.

Старшая версия получила дисплей разрешением 3.2K и частотой обновления 90 Hz. Экран занимает 89,1% площади крышки. 100% охват цветового пространства sRGB. Модель предложит процессоры Core i5-11300H или Core i7-11370H. Габариты составляют 350,1 × 242,3 × 17,9 мм, вес — 1,79 кг.

Обе версии могут оснащаться дискретным ускорителем NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe — 512 Gb. В младшей модели используется аккумулятор емкостью 56 Вт·ч, в старшей — 70 Вт·ч. В оснащение ноутбуков входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейсы Thunderbolt 4, USB Type-A 3.2 Gen1, USB 2.0, HDMI, стандартное аудиогнездо и веб-камера формата 720р. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Установлена операционная система Windows 10.

Стоимость RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15 — от 730 и 775 долларов соответственно. 14-дюймовая модель уже доступна для заказа, а оформить заявку на 15,6 дюймовую можно будет с 6 марта.