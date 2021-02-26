Представлены беспроводные наушники Redmi AirDots 3 — 30 часов автономной работы, Bluetooth 5.2 и aptX

Бренд Redmi представил третье поколение своих самых популярных полностью беспроводных наушников Redmi AirDots.

Redmi AirDots 3 выполнены в привычном компактном дизайне и форм-факторе внутриканальных затычек. Наушники построены на платформе Qualcomm QCC3040, поддерживают беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2 и кодек aptX Adaptive, что уменьшает задержку и повышает качество звука при беспроводном соединении. Производитель обещает звучание уровня CD-дисков.

От одного заряда наушники могут проработать до 7 часов, а с учетом подзарядки от кейса общая автономность достигает 30 часов. Зарядка происходит через разъем USB Type-C. Также в наличии сенсорное управление и поддержка нескольких голосовых помощников, включая Apple Siri и Google Assistant.

Покупателям будут предложены три цветовых вариантов: розовый, синий и белый. Стоимость Redmi AirDots 3 составляет 30 долларов. Новинка поступит в продажу 4 марта, предзаказ уже открыт.