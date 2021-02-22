Представлены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением

Компания Huawei представила новые беспроводные наушники FreeBuds 4i. Особенностями новинки стали продолжительное время автономной работы, высокое качество звука и функция активного шумоподавления. Модули-вкладыши получили конструкцию 3D Bionic Design.

Система активного шумоподавления (ANC) может функционировать в режиме Transparent Mode, что позволит слышать определенные звуки окружающей среды. При необходимости ANC можно полностью отключить.

Наушники оснащаются излучателями на 10 мм, обеспечивающие звук высокого качества. На внешней стороне наушников предусмотрены сенсорные площадки управления. Поддерживается интерфейс Bluetooth 5.2, есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке батареи достигает 10 часов (7,5 часа с активированным шумоподавлением), а при использовании зарядного футляра на 215 мАч время работы продлится до 22 часов. Поддерживается быстрая зарядка: 10 минут подзарядки хватит на четыре часа прослушивания музыки.

Настройка наушников выполняется с помощью фирменного мобильного приложения, доступного на смартфонах с программной оболочкой EMUI 11 или более новой версией прошивки.

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i стоимостью 77 долларов доступны в трех цветовых вариантах — белом, черном и красном. Продажи в Китае начнутся 8 марта.