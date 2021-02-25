Представлена компактная полнокадровая камера Sony FX3

Компания Sony представила новую компактную полнокадровую камеру FX3. Новинка получила ряд фирменных технологий для повышения качества съемки и оригинальную систему крепления аксессуаров. Разработчики доработали систему охлаждения для матрицы FX3 во время видеозаписи, за счет чего толщина ее корпуса увеличилась, при этом высота устройства, напротив, сократилась.

Камера поддерживает съемку видео 4K с частотой до 120 к/с, а активное охлаждение позволяет снимать видео 4K 60p непрерывно в течение 13 ч. Sony FX3 поддерживает внутреннюю запись в форматах XAVC S и XAVC SI в разрешениях 4K (QFHD) и FHD, а также XAVC HS (MPEG-H HEVC/.265, только 4K). Видео 4K 60p в 10-битном формате 4:2:2 или 16-битном RAW можно выводить на внешнее устройство через гнездо HDMI Type-A.

В устройстве используется полнокадровый датчик изображения с обратной засветкой Exmor R разрешением 10,2 Мп и процессор изображений Bionz XR. Максимальное значение ISO — 409600. Устройство поддерживает алгоритм цветопередачи S-Cinetone, используемый во флагманской FX9 с целью получения кинематографической картинки.

Sony FX3 наделена системой гибридной автофокусировки с 627 точками, функциями следящей фокусировки и фокусировки по глазам в реальном времени. Система стабилизации по пяти степеням свободы работает при видеосъемке с любым разрешением, включая 4K.

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Модель стала самой компактной и легкой в линейке полнокадровых решений бренда. При габаритах 77,8 х 129,7 х 84,5 мм с аккумулятором и картой памяти она весит 715 гр.

На корпусе камеры есть пять точек крепления 1/4-20 UNC для установки аксессуаров. Кнопки, часто используемые при видеосъемке, расположены на рукоятке и на верхней части корпуса. Кроме того, за 15 программируемыми кнопками можно закрепить любые из 140 функций. Также предлагается съемная рукоятка с двумя аудиовходами XLR/TRS, которая крепится без применения каких-либо специальных инструментов. Есть защита от пыли и влаги.

Оснащение камеры также включает интерфейсы Wi-Fi и USB (5 Гбит/с). Поддержка USB PD (Power Delivery) позволяет заряжать аккумулятор камеры прямо во время съемки.

Стоимость Sony FX3 составляет 3900 долларов, в продажу поступит в марте этого года.