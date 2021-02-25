Представлен смартфон среднего уровня OPPO Reno5 K 5G

Компания OPPO официально представила смартфон среднего уровня Reno5 K 5G. Аппарат получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+. Панель обладает частотой обновления изображения 90 Hz, а частота отклика сенсорного слоя составляет 180 Hz. Экран занимает 91,7% площади фронтальной поверхности.

В смартфон установлен процессор Snapdragon 750G с модемом 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. Слот для карты microSD не предусмотрен.

Основная камера представлена четырьмя сенсорами: 64 Мп (f/1.7), 8 Мп модулем с широкоугольной оптикой, а также датчиком для макросъемки и датчиком глубины разрешением по 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

За питание отвечает двухкомпонентная аккумуляторная батарея емкостью 4300 мА·ч (2 × 2150 мА·ч). Реализована поддержка быстрой 65-ваттной подзарядки через порт USB Type-C. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, 3,5-мм гнездо для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 159,1 × 73,4 × 7,9 мм, вес — 172 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на базе Android 11.

Смартфон OPPO Reno5 K 5G поступит в продажу в Китае 6 марта, цена пока не объявлена.