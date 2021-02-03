Представлен смартфон Nokia 1.4: экран 6.51″, Qualcomm 215 и двойная камера

Компания HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia 1.4 с операционной системой Android 10 Go.

Устройство оснащается 6,51-дюймовым экраном разрешением HD+. Nokia 1.4 построен на базе процессора Qualcomm 215, содержащий четыре ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,3 GHz, графический ускоритель Adreno 308 и сотовый модем Snapdragon X5 LTE. Объем оперативной памяти составляет 1, 2 или 3 Gb, вместимость флеш-накопителя – 16, 32 или 64 Gb с возможностью расширения с помощью карты microSD до 128 Gb.

Основная камера получила два датчика — 8 Мп с автофокусом и макро на 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 5 Мп селфи-камера.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мА·ч. Одной из особенностей модели стал сканер отпечатков пальцев, который не часто встретишь в смартфонах такой ценовой категории.

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В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты устройства — 166,42 × 76,72 × 8,7 мм, вес — 178 гр. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 10 (Go Edition) с возможностью последующего апгрейда до Android 11 (Go Edition).

Продажи смартфона Nokia 1.4 начнутся в Европе сегодня по цене от 99 евро.