Представлен недорогой смартфон Realme V11 5G

Компания Realme представила новую модель недорогой серии Realme V — V11. Устройство поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Аппарат оснащен экраном размером 6,52 дюйма по диагонали разрешением HD+. В основу легла платформа Dimensity 700, анонсированная MediaTek в ноябре 2020 года для недорогих смартфонов с поддержкой 5G. Этот процессор содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части дисплея расположена 8 Мп селфи-камера.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,4 × 76 × 8,4 мм, вес – 186 гр. Новинка функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI.

Смартфон Realme V11 5G будет предложен покупателям в двух версиях: 4/128 Gb памяти за 185 долларов, 6/128 Gb – 216 долларов.