03.02.2021

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Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M02

Компания Samsung представила смартфон начального уровня Galaxy M02. Модель является упрощенной версией смартфона Galaxy M02.

Устройство оборудовано дисплеем Infinity-V с диагональю 6,5 дюйма формата HD+. Применяется процессор MediaTek MT6739W, обработкой графики занят ускоритель PowerVR Rogue GE8100. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, емкость встроенного хранилища — 32 Gb, есть также слот для карт microSD.

Основная камера двойная: 13 Мп (f/1,9) главный датчик и 2 Мп (f/2,4) макромодуль. Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2,0) расположена в небольшом вырезе по центру в верхней части экрана.

Смартфон получает питание от мощного аккумулятора емкостью 5000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, порт Micro-USB, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,1 мм, вес — 206 гр. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой Samsung One UI.

Samsung Galaxy M02 доступен в четырех расцветках: черной, серой, синей и красной. Стоимость составляет от 95 долларов, продажи начнутся 9 февраля.

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