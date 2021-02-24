Представлен бюджетный смартфон Realme Narzo 30A с Helio G85 и аккумулятором на 6000 мА•ч

Помимо смартфона Narzo 30 Pro 5G, компания Realme представила сегодня в Индии бюджетную модель Realme Narzo 30A. Аппарат получил аккумулятор большой емкости и длительное время работы без подзарядки.

Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем HD+, с соотношением сторон 20:9 и максимальной яркостью 570 кд/м2. Частота обновления составляет 60 Hz.

Устройство выполнено на процессоре MediaTek Helio G85, который содержит восемь ядер с частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G52 и модем 4G. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, вместимость флеш-модуля – 32 или 64 Gb.

Двойная основная камера объединяет модули на 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп (f/24) и поддерживает запись видео 1080p при 30 кадрах в секунду. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез под 8 Мп (f/2.0) фронтальную камеру.

Аккумулятора емкостью 6000 мА·ч хватит на 28 часов разговоров или 27 часов просмотра видео в YouTube (у Realme Narzo 30 Pro этот показатель составляет 18 часов). Смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку и может выступать в роли портативного аккумулятора. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, порт USB Type-C, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников и слоты для двух SIM-карт 4G. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Габариты составляют 164,5 × 75,9 × 9,8 мм, вес — 207 гр. Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI.

Смартфон Realme Narzo 30A будет предложен в двух версиях: 3/32 Gb памяти за 125 долларов и 4/64 Gb памяти за 140 долларов. Продажи стартуют 4 марта.