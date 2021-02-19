Представлен бюджетный смартфон Moto E7 Power

Компания Motorola официально представила бюджетный смартфон Moto E7 Power. Устройство оборудовано 6,5 дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.

Moto E7 Power построен на базе процессора Helio G25, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 2 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 32 или 64 Gb. Также есть возможность установки карты памяти microSD.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 5 Мп селфи-камера (f/2,2). Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 10 Вт.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5 мм аудиоразъем. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев с логотипом Motorola. Аппарат имеет защиту от влаги по стандарту IP52 и специальную кнопку для запуска Google Assistant. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10.

Новинка будет доступна в двух цветовых исполнениях: Tahiti Blue и Coral Red. Стоимость Moto E7 Power в версии 2/32 Gb памяти составит 100 долларов, 4/64 Gb – 115 долларов. Продажи стартуют 26 февраля.