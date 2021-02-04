Популярное приложение TikTok теперь доступно на Android TV

Самое популярное приложение в мире TikTok появилось на телевизорах и телевизионных приставках, работающие под управлением операционной системы Android TV.

Приложение TikTok для Android TV уже доступно в Google Play, пока что оно официально появилось только на приставке Chromecast with Google TV, но позже перечень поддерживаемых устройств будет расширен.

Установив и запустив приложение, пользователь может сразу перейти к просмотру видео или же подключить свою учетную запись. Войти в систему достаточно просто – нужно нажать кнопку навигации вверх, чтобы вызвать соответствующее окошко, и ввести код или отсканировать QR-код при помощи смартфона. Видеоролики на телевизоре по-прежнему отображаются в портретном режиме. Правая и левая кнопки навигации позволяют перемещаться между видеороликами, кнопка «Еще» открывает другие ролики.

Также можно скачать APK по этой ссылке.