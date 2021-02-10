Подключиться к спутниковому интернету Starlink могут все желающие

С тех пор, как компания Space X приступила к бета-тестированию спутникового интернета Starlink и привлекла к этому процессу более чем 10 тыс. пользователей, прошло уже около трех месяцев.

Теперь компания открыла прием предварительных заказов на подключение к сети Starlink для всех желающих. Оставить заявку на подключение к спутниковому интернету можно на сайте сервиса. Для этого надо указать свой адрес и оставить депозит в размере 99 долларов за комплект Starlink, который будет поставляться «в порядке очереди» в зависимости от местоположения.

«Starlink в настоящее время доступен для ограниченного числа пользователей в каждой зоне покрытия. Заказы будут выполняться в порядке очереди», — говорится в сообщении компании.

Комплект (полная стоимость 499 долларов) включает в себя специальный терминал для приема сигнала, Wi-Fi-маршрутизатор, а также соединительные кабели и крепления.

При этом компания уже готова принимать предварительные заказы от пользователей, даже не проживающих в текущей зоне покрытия. С таких клиентов Space X будет взимать только часть платы за резервирование услуги, а полностью она спишется только тогда, когда услуга станет доступна.