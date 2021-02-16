PocketBook представил 7,8-дюймовый ридер с цветным экраном E-Ink

Производитель электронных книг PocketBook выпустил новую модель под названием InkPad Color.

Новинка оснащена 7,8-дюймовым дисплеем, в котором используется технология цветных экранов E-Ink. PocketBook сообщила, что это первое устройство, которое можно будет приобрести в США и ЕС, оснащенное панелью Kaleido второго поколения.

Разрешение экрана составляет 1872х1404 точки, плотность пикселей — 300 ppi в монохромном и 100 ppi в цветном режиме. Кроме того, в устройстве реализована возможность программного увеличения частоты обновления. Число отображаемых оттенков — 4096.

Модель InkPad Color построена на базе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1,0 GHz, объем оперативной памяти – 1 Gb, встроенной – 16 Gb. Расширить внутренний накопитель можно с помощью карты microSD. За автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 2900 мАч. Есть модули Wi-Fi и Bluetooth, порт порт USB-C. В качестве операционной системы используется адаптированная версия Linux. Габариты составляют 195 × 136,5 × 8 мм, вес — 225 гр.

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Компания отмечает, что PocketBook InkPad поддерживает практически все популярные форматы, включая ePub, PDF, CBR, CBZ, FB2, HTML и MOBI.

Новинка уже доступна на Newegg и Amazon по цене 329 долларов.