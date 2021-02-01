Отчет Cisco подчеркнул растущую важность защиты конфиденциальной информации в период восстановления после пандемии

Отчет Cisco 2021 Data Privacy Benchmark Study, посвященный корпоративным практикам защиты информации, продемонстрировал, что за время пандемии выросли как важность конфиденциальности, так и преимущества, которые получают компании, внедряющие усиленные меры защиты. В анонимном независимом отчете проанализированы ответы 4400 специалистов по безопасности и защите данных из 25 стран, в том числе из России. В частности, исследовались отношение к законодательным актам, касающимся защиты конфиденциальности, и появление показателей конфиденциальности в отчетах для высшего руководства.

На фоне вызванной пандемией дестабилизации и неопределенности люди увидели, что от них ждут, а иногда и требуют предоставлять персональную информацию для борьбы с распространением COVID-19. В то же время большая часть жизненной активности переместилась в интернет — в обычном режиме этот процесс мог бы занять не один год. Такие масштабные перемены, затронувшие общение людей и их погружение в цифровую среду, поставили немало вопросов, связанных с защитой конфиденциальности, перед организациями, которые хотят соблюдать закон и остановить пандемию, уважая при этом права личности. У потребителей и населения в целом растет обеспокоенность тем, как используются их персональные данные.

Главные выводы отчета

Конфиденциальность перестала быть просто вопросом соответствия требованиям регулятора: бизнес рассматривает ее как одно из основных правил, соблюдению которого топ-менеджеры должны уделять первоочередное внимание.

60% организаций заявили, что они не были готовы к связанным с переходом на удаленную работу требованиям по безопасности и защите данных.

93% организаций для решения этих проблем обратились к собственным специалистам по защите данных.

87% потребителей выразили озабоченность уровнем защищенности данных в инструментах, необходимых для удаленной работы, взаимодействия и подключения.

90% организаций теперь отчитываются перед топ-менеджерами и советами директоров по показателям защиты данных.

Наблюдается явный переход конфиденциальности в разряд стандартных обязательных требований при обсуждении вопросов цифровизации и достижения бизнес-целей.

Более 140 стран уже приняли комплексное законодательство касательно защиты конфиденциальности; почти 80% респондентов считают, что эти законы оказывают положительное влияние.

Большинство согласны предоставлять информацию о своем здоровье для защиты рабочего места и борьбы с пандемией, но при этом с недоверием относятся к использованию этих данных в других целях, например, для исследований.

57% поддерживают использование личных данных работодателями для повышения безопасности рабочих мест, при этом с определением местонахождения, отслеживанием контактов, раскрытием информации о зараженных и с использованием личных данных в исследовательских целях согласны меньше половины опрошенных.

Экосистема защиты конфиденциальности в частности и кибербезопасности вообще будет играть ключевую роль в росте экономики и ее восстановлении после пандемии COVID-19.

С восстановлением экономической и общественной жизни возникнет множество важнейших вопросов, связанных с тем, как государства, бизнес и частные лица соблюдают баланс прав человека и интересов общества в процессе сбора, обработки и защиты персональных данных.

Сохраняется привлекательность инвестиций в защиту персональных данных: 75% организаций считают, что они выгодны с точки зрения смягчения ущерба безопасности, роста маневренности, инновационности и операционной эффективности, а также для укрепления лояльности и доверия заказчиков.

Более трети организаций получают выгоду, как минимум вдвое превышающую вложенные инвестиции.