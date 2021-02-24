OPPO показала технологию беспроводной зарядки с радиусом действия 10 см
В рамках выставки Mobile World Congress Shanghai компания OPPO продемонстрировала новую систему беспроводной зарядки гаджетов на расстоянии: решение получило название Wireless Air Charging.
Работа системы была показана на базе смартфона OPPO X с вытягивающимся экраном, который был представлен в конце прошлого года. В ролике можно увидеть, что смартфон заряжается на расстоянии примерно в 10 см от специального зарядного коврика. При этом гаджетом можно продолжать пользоваться. Мощность такой зарядки составляет до 7.5 Вт.
Другие технические характеристики не раскрываются. О сроках вывода системы на коммерческий рынок также ничего не сообщается.
Также OPPO начала лицензировать свою технологию быстрой зарядки VOOC. Благодаря этому она может появиться в ряде продуктов сторонних производителей.