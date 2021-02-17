Opera запускает собственный финтех-сервис Dify

Компания Opera собирается дополнить свой одноименный интернет-браузер финтех-приложением Dify, в котором будет присутствовать кешбэк-сервис, а также цифровой кошелек для покупок в онлайн-магазинах. Новый сервис призван сделать транзакции более простыми и удобными.

Первая версия приложения предлагается уже со встроенным текущим банковским счетом, бесплатной виртуальной дебетовой картой от Mastercard и с поддержкой Google Pay для оффлайн-транзакций.

Планируется предоставление нового финтех-сервиса в первую очередь на территории стран ЕС, где в настоящее время насчитывается более 50 млн. активных пользователей браузера Opera.

«Ежедневно миллионы людей делают в интернете покупки и совершают платежи с помощью браузеров Opera. С помощью нашего приложения Dify мы улучшим совместную работу браузера и пользовательского кошелька, чтобы облегчить пользователям процесс онлайн-шоппинга и сделать его финансово более выгодным», — отметил Кристиан Колондра (Krystian Kolondra), исполнительный вице-президент по финансовым технологиям EEA в Opera.

По оценкам специалистов компании, общий размер инвестиций Opera в приложение Dify в течение следующих нескольких лет превысит 100 млн. долларов.