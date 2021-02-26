26.02.2021

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Одна из платных функций Zoom станет бесплатной для всех пользователей

Zoom

Команда разработчиков сервиса видеоконференций Zoom сообщила, что осенью 2021 года планируется сделать доступной для всех пользователей функцию автоматических скрытых субтитров.

На данный момент автоматические субтитры предлагаются только для пользователей платной подписки. Остальным приходилось либо вручную добавлять субтитры, либо пользоваться дополнительными сторонними сервисами.

Пользователям предлагается заполнить специальную форму, чтобы получить ранний доступ к функции.

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