Обновление Windows 10 2020 года доступно для всех пользователей

Компания Microsoft объявила о том, что Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) готова к «широкому развертыванию».

Изначально Microsoft предоставила Windows 10 May 2020 Update не для всех ПК. У этой версии оказался длинный список проблем, и компания блокировала ее распространение на системы с определенными параметрами. Работа по устранению многочисленных критических проблем велась много месяцев, и в январе 2021 года были сняты все блокировки и запреты на установку.

Теперь пользователи могут напрямую установить Windows 10 May 2020 Update на более раннюю версию Windows 10, даже если ПК имеет проблемы с совместимостью.

Релиз следующего крупного обновления Windows 10 21H1 ожидается в мае или начале июня.