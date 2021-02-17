Netflix анонсировала выпуск аниме-сериала Dragon’s Blood по вселенной Dota 2
Netflix совместно с Valve выпустит фэнтезийный аниме-сериал Dota: Dragon’s Blood, основанный на популярной игре Dota 2, с двумя главными персонажами – рыцарем Дейвионом (Davion Dragon Knight) и принцессой Мираной (Mirana). На своем пути они встретят также и других героев Dota 2. Говорится о благородной миссии Дейвиона «по стиранию бедствий с лица земли», столкновении с могущественным древним эльдвурмом и встрече с благородной принцессой Мираной, выполняющей секретную миссию.
Аниме-сериал будет состоять из восьми эпизодов и станет доступен на стриминговой платформе с 25 марта. Разработкой сериала Dragon’s Blood занимается южнокорейская Studio Mir (The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender и др.).