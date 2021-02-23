NASA опубликовало видео и образцы звука с поверхности Красной планеты

Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте видеозапись процесса посадки марсохода Perseverance («Настойчивость»), новый панорамный снимок инопланетного пейзажа, а также звуковую дорожку, записанную ровером на встроенный микрофон.

Видеоряд представлен в цвете и включает все заключительные этапы посадки Perseverance — от выпуска парашюта до касания грунта колесами. Запись велась сразу на несколько камер, находящихся как на посадочной ступени, так и на самом ровере. Съемка велась начиная с 11 км над поверхностью Марса.

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«Теперь у всех наконец-то есть возможность увидеть то, что мы называем «семь минут ужаса при посадке на Марс». От взрывного раскрытия парашюта до пыли и обломков, вздымаемых реактивными двигателями при приземлении — все это явно внушает благоговейный трепет», — сказал директор Лаборатории реактивного движения NASA Майкл Уоткинс (Michael Watkins).

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Агентство опубликовало новую панорамную фотографию кратера Джезеро, выбранного в качестве объекта исследования. Также на сайте NASA появились аудиозаписи с поверхности планеты, «разбавленные» шумом механизмов самого ровера. Прослушать их можно по этой ссылке. Другая публикация содержит подборку из более чем 4000 необработанных RAW-снимков, сделанных разными камерами марсохода без цветокоррекции.

Всего на устройстве размещены 23 камеры, включая стереоскопический прибор Mastcam-Z.