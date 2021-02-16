Nar продолжает расширять свою сеть в Нахчыване

Стремясь обеспечить все регионы страны высококачественной сетью, Nar продолжает увеличивать количество базовых станций в Нахчыванской Автономной Республике. В результате работ по улучшению сети, за последние два месяца в автономной республике запущено 13 новых базовых станций.

Новые базовые станции 3G обеспечивают высококачественную сеть селам расположенным вне центров Шахбузского, Шарурского, Ордубадского, Джульфинского и Кенгерлинского районов. Благодаря 158 базовым станциям сеть Nar охватывает 99,6% населения и 98,5% территории НАР.