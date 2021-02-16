16.02.2021

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Nar продолжает расширять свою сеть в Нахчыване

Стремясь обеспечить все регионы страны высококачественной сетью, Nar продолжает увеличивать количество базовых станций в Нахчыванской Автономной Республике. В результате работ по улучшению сети, за последние два месяца в автономной республике запущено 13 новых базовых станций.

Новые базовые станции 3G обеспечивают высококачественную сеть селам расположенным вне центров Шахбузского, Шарурского, Ордубадского, Джульфинского и Кенгерлинского районов. Благодаря 158 базовым станциям сеть Nar охватывает 99,6% населения и 98,5% территории НАР.

Nar, который делает высокоскоростной Интернет более доступным в регионах, и дальше продолжит работу по улучшению своей сети.  Подробнее о диапазоне охвата сети Nar можно узнать здесь.

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