Nar продолжает поддерживать сферу образования в период социальной изоляции

Оператор Nar, уделяющий особое внимание развитию образования в стране, поддерживает студентов и школьников, продолжающих свое образование по альтернативным каналам во время пандемии. Так, мобильный оператор обеспечивает коммуникационную поддержку программы “Dərs vaxtı” , которая является специальным проектом Министерства образования Азербайджанской Республики и транслирует уроки в прямом эфире телевидения для школьников с ограниченным, в период социальной изоляции, доступом к интернету.

Программа демонстрирует телевизионную версию всех предметов, преподаваемых в школе, предоставляя учащимся уникальную возможность изучать темы в любой точке страны с объяснениями самых опытных учителей. Занятия можно смотреть в будние дни на телеканалах «Mədəniyyət» и «ARB Günəş». Ознакомиться с ежедневным расписанием уроков можно здесь .