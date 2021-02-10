Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»

Оператор Nar поддержал международную серию онлайн-шахмат «Karabakh is Azerbaijan» проводимую со стороны chess.az. Серия состоит из 8 турниров и гранд-финала. Каждый турнир назван в честь регионов, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны.

По результатам 8 турниров 10 сильнейших шахматистов сразятся в финале, проводимом 14 марта. Победители будут награждены ценными призами от Nar. Серия проводится на шахматной платформе lichess.org. Стоит отметить, что в связи с продолжением карантинного режима в стране, в связи с инфекцией коронавируса, все шахматные турниры проводятся онлайн.