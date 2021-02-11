На майнинг биткоина тратится больше электроэнергии, чем потребляет вся Аргентина

Ученые Кембриджского университета провели исследование, которое показало, что ежегодно на майнинг криптовалюты биткоин тратится больше электроэнергии, чем потребляет вся Аргентина, об этом пишет BBC. Добыча криптовалюты требует использования мощного оборудования, потребляющего много энергии.

Исследователи подсчитали, что ежегодно на добычу биткоина тратится примерно 121,36 тераватт-часов электроэнергии, что больше, чем потребляется в Аргентине (121 тераватт-часов) или Нидерландах (108,8 тераватт-часов). Уровень потребляемой майнерами энергии постепенно приближается к показателю Норвегии, где за год расходуется примерно 122 тераватт-часов энергии. Расходуемой за год на добычу биткоина энергии хватило бы, чтобы питать все используемые на территории Великобритании чайники в течение 27 лет.

Отметим, что на этой неделе компания Tesla вложила в биткоин 1,5 млрд. долларов, на фоне чего курс криптовалюты превысил отметку в 48 тыс. долларов за единицу.

Учитывая, что все больше людей по всему миру начинают заниматься майнингом биткоина, объем расходуемой энергии продолжит расти.