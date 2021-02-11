Motorola совместно с Bullitt Group будет производить защищенные смартфоны

Компания Motorola заключила партнерское соглашение с Bullitt Group, производителем защищенных смартфонов, владеющим такими брендами, как Cat, Kodak и Land Rover. Британская компания будет разрабатывать защищенные ударопрочные устройства под маркой Moto.

Bullitt Group начала производство защищенных телефонов в 2009 году и в настоящее время разрабатывает, производит и продает смартфоны более чем в 50 странах по всему миру.

«Это уникальный стратегический альянс, поскольку он позволяет Bullitt применить свой опыт к продуктам Motorola. Motorola изобрела мобильный телефон и остается одним из самых знаковых брендов в мире. Решение доверить нам создание линейки защищенных смартфонов свидетельствует об исключительном бизнесе, который мы построили в Bullitt за последние 11 лет», — отмечает Bullitt.

Motorola предпринимала и собственные попытки создать ударопрочные устройства с небьющимися экранами (Moto Z Force и Moto Z2 Force) еще в 2016-2017 годах, но популярности они тогда не снискали.

Подробности о первом защищенном смартфоне под маркой Moto появятся уже этой весной.